JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah Buru Selatan, Maluku, pada Kamis (5/10/2023) sekira pukul 11.25 WIB.
Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 4.48 Lintang Selatan - 127.16 Bujur Timur.
"#Gempa Mag:5.0, 05-Oct-2023 11:25:46WIB, Lok:4.48LS, 127.16BT (95 km BaratDaya BURUSELATAN-MALUKU), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.
Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
(Awaludin)