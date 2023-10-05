Gempa M5,0 Guncang Buru Selatan Maluku

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah Buru Selatan, Maluku, pada Kamis (5/10/2023) sekira pukul 11.25 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 4.48 Lintang Selatan - 127.16 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:5.0, 05-Oct-2023 11:25:46WIB, Lok:4.48LS, 127.16BT (95 km BaratDaya BURUSELATAN-MALUKU), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)