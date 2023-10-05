Syahrul Yasin Limpo Dikabarkan Akan Merapat ke Istana, Jokowi: Saya Belum Tahu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) bakal menghadap dirinya ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (5/10/2023) siang ini.

Kepala Negara mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Dirinya meminta agar hal tersebut dikonfirmasi kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Belum tahu, belum tahu. Tanyakan Setneg apakah diatur jam nya, sudah diatur jamnya. Kalau saya belum, belum, belum," kata Jokowi di Monas, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Jokowi juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum melakukan komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo.