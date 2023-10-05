Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Usut Legalitas 12 Senpi yang Ditemukan di Rumah Dinas Mentan SYL

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |12:06 WIB
Polri Usut Legalitas 12 Senpi yang Ditemukan di Rumah Dinas Mentan SYL
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polri menyatakan saat ini terus melakukan pengusutan terhadap 12 senjata api (senpi) yang disita di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan, Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri saat ini masih terus mengusut soal legalitas dari kepemililan senjata api tersebut.

"Sehingga nanti kita bisa tahu persis senjatanya jenisnya apa, dokumentasinya bagaimana, legalitasnya seperti apa dan sebagainya nanti akan kita sampaikan," kata Sandi kepada awak media, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Sandi menekankan, sampai saat ini 12 senpi itu masih diverifikasi oleh Bareskrim Polri bekerja sama dengan Baintelkam Polri, karena untuk pendataan senjata api adanya di Baintelkam Polri.

"Yang pasti bahwa barang tersebut sudah diterima oleh Bareskrim dan untuk ditindaklanjuti untuk diverifikasi," ujar Sandi.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri resmi mengambil alih penyelidikan 12 senjata api (senpi) tersebut.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan meski telah diambil alih oleh Bareskrim. Artinya, kata Ramadhan, penyidik masih mendalami ada tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut.

"Saat ini penyelidikan, masih penyelidikan. Saat ini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri," ucap Ramadhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/340/3151136/senpi-k1Yp_large.jpg
Terlibat Sindikat Senpi Ilegal, Ketua Perbakin Purbalingga Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150131/temukan_senpi_saat_penggeledahan_kasus_asdp_kpk_koordinasi_dengan_polisi-hoCx_large.jpg
Temukan Senpi saat Penggeledahan Kasus ASDP, KPK Koordinasi dengan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/337/3135568/penampakan_senapan_angin_bentrokan_kemang-WyGq_large.jpg
Ngeri! Ini Penampakan 4 Senapan Angin yang Dipakai dalam Bentrokan Kemang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/338/3134367/pengacara_bawa_senpi_dan_narkoba_ditangkap-jzod_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Pengacara Bawa Senpi dan Narkoba, Berawal Kecelakaan hingga Cekcok dengan Sopir Angkot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/337/3134338/penampakan_pengacara_bawa_senpi_dan_narkoba_berbaju_tahanan-U6g9_large.jpg
Penampakan Pengacara Bawa Senpi-Narkoba Berbaju Tahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/338/3134179/pengacara-xEPw_large.jpg
Ini Tampang Pengacara yang Terciduk Bawa Senpi-Sabu saat Kecelakaan di Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement