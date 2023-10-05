Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri: Dirgahayu ke-78 TNI, Senantiasa Bersinergi dengan Polri Wujudkan Indonesia Emas 2045

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |12:13 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Ist)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mewakili seluruh keluarga besar Polri mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 TNI, yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober, tiap tahunnya.

Sigit menekankan, selama 78 tahun mengabdi, prajurit TNI selalu hadir sebagai patriot yang senantiasa menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

"Dalam kesempatan berbahagia ini saya Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta seluruh keluarga besar Polri mengucapkan Dirgahayu TNI ke-78," kata Sigit dalam akun Instagram resminya @ListyoSigitPrabowo, sebagaimana dilansir, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Menurut Sigit, dengan penuh loyalitas dalam pengabdiannya, TNI selalu memiliki andil besar pada setiap misi kemanusiaan untuk memberikan pertolongan sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat.

"Semoga TNI semakin profesional, tangguh dan terus menjadi prajurit kebanggaan. Senantiasa bersinergi dengan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa guna wujudkan visi Indonesia Emas 2045. TNI patriot NKRI pengawal demokrasi untuk Indonesia Maju," ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menyebut, bersama dengan Polri, TNI telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan dan kemajuan bangsa selama ini.

Oleh karena itu, Sigit menehaskan, TNI-Polri akan semakin solid dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat.

