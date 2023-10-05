3 Kasus Besar yang Ditangani Irjen Krishna Murti Selain Kopi Maut Sianida

KRISHNA MURTI, jenderal bintang dua lulusan Akademi Polisi (Akpol) pada tahun 1991. Dia mengawali kariernya sebagai perwira pertama di Polda Jawa Tengah. Pada tahun 2000 Krishna menjadi lulusan terbaik di Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Kemudian, pada tahun 2015, karier Krishna melejit dengan menduduki jabatan sebagai Direskrimun Polda Metro Jaya. Saat mengusut kasus kopi sianida, Krishna menjabat sebagai Direskrimun Polda Metro Jaya dengan pangkat Komisaris Besar (Kombes).

Irjen Krishna Murti yang awalnya menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional (Karomisinter Divhubinter) kini menduduki jabatan sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional alias Kadiv Hubinter. Sepak terjangnya di dunia kepolisian tak perlu diragukan lagi, beberapa kasus besar berhasil ditangani dengan baik.

Pangkat Irjen Krishna Murti pun sudah naik satu tingkat dari Brigjen menjadi Irjen alias jenderal polisi bintang dua. Nah, sebelum itu ada beberapa kasus besar yang berhasil ditangani oleh Krishna Murti, berikut ulasan selengkapnya:

1. Kasus Mafia Sepak Bola Joko Driyono

Wakil Ketua Satgas Antimafia Bola, Brigadir Jenderal Polisi Krishna Murti, pun menyatakan tak akan gentar melawan mafia sepak bola Tanah Air. Joko Driyono ditetapkan sebagai tersangka kasus pengaturan skor, pada Jumat 15 Februari 2019. Kepastian tersebut hanya berselang sehari dari penggeledahan apartemennya di di Taman Rasuna, Tower 9, Unit 18C, serta gelar perkara pada Kamis (14/2) malam.

Dasar penggeledahan apartemen Joko Driyono yakni laporan polisi nomor LP/6990/XII/2018/PMJ/Ditreskrimum, bertanggal 19 Desember 2018; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 007/Pen.Gled/2019/PN.Jkt.Sel dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 011/Pen.Sit/2019/PN.Jkt.Sel.

Dari penggeledahan itu, polisi menyita 1 laptop merek Apple warna silver, 1 ipad silver beserta, dokumen terkait pertandingan, buku tabungan dan kartu kredit. Kemudian, disita pula uang tunai, 4 bukti transfer, 3 unit telepon seluler warna hitam. Lalu, ada juga 6 unit telepon seluler, 1 bundel dokumen PSSI, 1 buku catatan warna hitam dan 1 buku catatan kecil warna hitam. Selain itu, juga disita 2 buah flashdisk, 2 bundel surat, 2 lembar kwitansi, 1 bundel dokumen, dan 1 tab merek Sony warna hitam.