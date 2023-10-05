Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Syahrul Yasin Limpo Tiba-tiba Datangi Polda Metro, Diperiksa Soal Dugaan Pemerasan?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |13:03 WIB
Syahrul Yasin Limpo Tiba-tiba Datangi Polda Metro, Diperiksa Soal Dugaan Pemerasan?
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis (5/10/2023). Diduga, kedatangannya terkait pemeriksaan soal dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, SYL tiba di Polda Metro Jaya sekira pukul 12.42 WIB. Dia terlihat datang dengan menggunakan mobil Toyota Alphard bernopol B 1169 ZZH. Dia tampak langsung memasuki gedung Promoter Polda Metro Jaya.

Mulanya, kedatangan Mentan Syahrul Yasin Limpo itu tidak diketahui oleh awak media. Sebab, awak media tengah menunggu kehadirannya di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya.

Hingga berita ini ditayangkan, keberadaan Mentan Syahrul Yasin Limpo masih berada di dalam gedung Promoter Polda Metro Jaya. Dan belum ada pernyataan resmi soal kedatangan Syahrul Yasin Limpo ke Polda Metro Jaya.

Diketahui, beredar dua salinan surat panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya terhadap ajudan dan sopir SYL. Surat tersebut ditujukan kepada Panji Harianto yang merupakan ajudan SYL dan Heri sebagai sopir.

