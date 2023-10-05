Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kata Kapolri soal Munculnya Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK di Kasus Kementan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |13:03 WIB
Kata Kapolri soal Munculnya Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK di Kasus Kementan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: MPI/Putera)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bakal berkoordinasi dengan jajaran Polda Metro Jaya terkait dengan munculnya surat yang berisikan pimpinan KPK dilaporkan atas dugaan pemerasan terkait penanganan perkara korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Ya nanti akan kita cek di Polda," kata Sigit usai menghadiri peringatan HUT ke-78 TNI di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Sigit menekankan, akan melakukan koordinasi terlebih dahulu terkait dengan dugaan tersebut. Nantinya, kata Sigit, pihak Polda Metro Jaya akan segera menyampaikan secara komprehensif terkait dengan hal itu.

"Nanti setelah itu kita akan berikan rilis," ujar Sigit.

Diketahui, isu soal pimpinan KPK dilaporkan terkait dugaan pemerasan ini mencuat ketika munculnya surat panggilan dari Polda Metro Jaya untuk ajudan dan sopir Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Dua surat yang ditujukan kepada Panji Harianto dan Heri tertanggal 25 Agustus 2023. Disebutkan bahwa Panji adalah ajudan Mentan, sedangkan Heri adalah sopir Mentan.

Halaman:
1 2
      
