Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Polda Metro, Syahrul Yasin Limpo Langsung Masuk ke Gedung Promoter

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |13:05 WIB
Tiba di Polda Metro, Syahrul Yasin Limpo Langsung Masuk ke Gedung Promoter
Mentan Syahrul Yasin Limpo sambangi Polda Metro Jaya (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba-tiba berada di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis (5/10/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, SYL tiba di Polda Metro Jaya sekira pukul 12.42 WIB. Dia terlihat datang dengan menggunakan mobil Toyota Alphard bernopol B 1169 ZZH. Dia tampak langsung memasuki Gedung Promoter Polda Metro Jaya.

Mulanya, kedatangan Mentan Syahrul Yasin Limpo itu tidak diketahui oleh awak media. Sebab, awak media tengah menunggu kehadirannya di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya.

Hingga berita ini ditayangkan, keberadaan Mentan Syahrul Yasin Limpo masih berada di dalam Gedung Promoter Polda Metro Jaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3033019/syl-divonis-10-tahun-penjara-dua-anak-buahnya-dijatuhi-hukuman-4-tahun-KlTw0IgB95.jpg
SYL Divonis 10 Tahun Penjara, Dua Anak Buahnya Dijatuhi Hukuman 4 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3033001/syl-divonis-10-tahun-penjara-aliran-dana-korupsi-dari-umrah-hingga-carter-pesawat-RdgxAVXrvP.jpg
SYL Divonis 10 Tahun Penjara, Aliran Dana Korupsi dari Umrah hingga Carter Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3032985/usai-divonis-10-tahun-penjara-syl-terima-kasih-pak-surya-paloh-ZXDpUrew3B.jpg
Usai Divonis 10 Tahun Penjara, SYL: Terima Kasih Pak Surya Paloh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3032963/usai-sidang-vonis-syl-pendukung-kejar-hingga-tendang-wartawan-p4sgqTbVm2.jpg
Usai Sidang Vonis SYL, Pendukung Kejar hingga Tendang Wartawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/337/3032149/kubu-syl-anggap-jaksa-kpk-tak-bisa-buktikan-aliran-uang-haram-ke-biduan-nayunda-GzMiOMJ5Wx.jpg
Kubu SYL Anggap Jaksa KPK Tak Bisa Buktikan Aliran Uang Haram ke Biduan Nayunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/337/3027480/pertimbangan-jpu-tuntut-syl-12-tahun-penjara-motif-korupsi-karena-ketamakan-U2RLxoHYZO.jpg
Pertimbangan JPU Tuntut SYL 12 Tahun Penjara: Motif Korupsi karena Ketamakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement