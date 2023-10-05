Tiba di Polda Metro, Syahrul Yasin Limpo Langsung Masuk ke Gedung Promoter

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba-tiba berada di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis (5/10/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, SYL tiba di Polda Metro Jaya sekira pukul 12.42 WIB. Dia terlihat datang dengan menggunakan mobil Toyota Alphard bernopol B 1169 ZZH. Dia tampak langsung memasuki Gedung Promoter Polda Metro Jaya.

Mulanya, kedatangan Mentan Syahrul Yasin Limpo itu tidak diketahui oleh awak media. Sebab, awak media tengah menunggu kehadirannya di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya.

Hingga berita ini ditayangkan, keberadaan Mentan Syahrul Yasin Limpo masih berada di dalam Gedung Promoter Polda Metro Jaya.