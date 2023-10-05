Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diduga Terlibat Korupsi, Syahrul Yasin Limpo: Saya Akan Menyelesaikan Semua Prosesnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |13:10 WIB
Diduga Terlibat Korupsi, Syahrul Yasin Limpo: Saya Akan Menyelesaikan Semua Prosesnya
Syahrul Yasin Limpo acungkan jempolnya saat tiba di Gedung Kementan (Foto : MPI)
JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memastikan siap untuk menyelesaikan semua proses pemeriksaan di tengah adanya isu terlibat dalam pusaran kasus korupsi.

"Pada saatnya akan saya beri penjelasan, saya akan menyelesaikan semua proses-prosesnya," ujar Mentan SYL di kantornya, Kamis (5/10/2023).

Mentan SYL mendatangi Gedung A Kantor Pusat Kementan pada Kamis pagi. Kunjungan Mentan ini merupakan tindak lanjut hasil kunjungan kerja yang sebelumnya dilakukan ke Eropa pada akhir September 2023.

Pantauan MNC Portal pada pukul 09.15 WIB Mentan SYL tiba di Kantor Pusat Kementan. Kemudian keluar sekitar pukul 12.20 WIB dengan penjagaan ketat dari sekuriti yang berjaga.

Seperti diketahui sebelumnya, Mentan SYL juga dikabarkan tengah terlibat dalam kasus korupsi yang tengah diselidiki oleh KPK. Setidaknya ada 3 perkara yang tengah diusut, salah satunya terkait isu jual beli jabatan.

