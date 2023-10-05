Bawa Map Merah, Mentan SYL: Pada Saatnya Saya Akan Beri Penjelasan

JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memastikan siap untuk menyelesaikan semua proses pemeriksaan di tengah adanya isu terlibat dalam pusaran kasus korupsi.

"Pada saatnya akan saya beri penjelasan, saya akan menyelesaikan semua proses prosesnya," ujar Mentan SYL di kantornya, Kamis (5/10/2023).

Sebelumnya Mentan SYL mendatangi Gedung A Kantor Pusat Kementan pada Kamis (5/10/2023). Kunjungan Mentan ini merupakan tindak lanjut hasil kunjungan kerja yang sebelumnya dilakukan ke Eropa pada akhir September lalu.

Pantauan MNC Portal pada pukul 09.15 WIB Mentan SYL tiba di Kantor Pusat Kementan. Kemudian keluar sekitar pukul 12.20 WIB dengan penjagaan ketat dari sekuriti yang berjaga.

Seperti diketahui sebelumnya, Mentan SYL juga dikabarkan tengah terlibat dalam kasus korupsi yang tengah diselidiki oleh KPK. Setidaknya ada 3 perkara yang tengah diusut, salah satunya terkait isu jual beli jabatan.