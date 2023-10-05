Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sebelum ke Polda Metro, Syahrul Yasin Limpo Terlihat Bawa Map Merah dari Kantornya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |13:11 WIB
Sebelum ke Polda Metro, Syahrul Yasin Limpo Terlihat Bawa Map Merah dari Kantornya
Syahrul Yasin Limpo (Foto: Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) keluar Gedung A kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) setelah menemui pegwainya usai melakukan kunjungan kerja dari Eropa.

Pantauan MNC Portal, Mentan SYL mulai keluar Gedung A kantor Pusat Kemenyan pukul 12.20 WIB dengan membawa map berwarna merah.

Tidak banyak berbicara kepada awak media, Mentan SYL langsung menaiki kendaraan pribadi untuk melanjutkan agenda berikutnya.

Berdasarkan informasi dari tim Humas Kementan, SYL rencana bakal langsung mengunjungi Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg).

"Beliau lanjut ke Kemensetneg," katanya.

Namun diketahui bahwa Syahrul Yasin Limpo menyambangi Polda Metro Jaya.

