INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPK Geledah Rumah Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Sita Mobil Audi A6

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |13:21 WIB
KPK Geledah Rumah Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Sita Mobil Audi A6
Ali Fikri mengatakan penyidik mengamankan barang bukti mobil Audi A6 (Foto: Okezone.com)
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Kali ini KPK kembali melakukan penggelahan di Kota Makassar yang diduga merupakan rumah pribadi Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo Kota Makassar.

“Tim Penyidik, (Rabu 4 Oktober 2023) telah selesai melakukan penggeledahan di wilayah Kota Makassar. Beralamat di Jalan Pelita Raya dan Jalan Bumi 13 Blok C Perum B BPH Makassar,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (5/10/2023).

KPK menyita satu unit mobil mewah jenis Audi A6 dalam penggeledahan tersebut. Sementara sejumlah dokumen pun turut diamankan.

“Dari lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa 1 unit mobil merek Audi A6 dan sejumlah dokumen,” katanya.

Ali belum merinci lebih lanjut terkait kasus ini. Namun demikian penyitaan dan analisis masih dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan.

“Penyitaan sekaligus analisis masih dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan ini,” ujarnya.

