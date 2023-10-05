Kabar SYL Mundur dari Kursi Mentan, Jokowi: Jangan Berandai-andai

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal kabar mundurnya Syahrul Yasin Limpo (SYL) dari kursi Menteri Pertanian. Jokowi meminta semua pihak untuk berandai-andai mengenai kabar tersebut.

"Jangan berandai-andai," kata Jokowi di Monas, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Sedangkan terkait kabar SYL bakal menghadapnya, Jokowi mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Dirinya meminta agar hal tersebut dikonfirmasi kepada kementerian sekretariat negara.

"Belum tahu, belum tahu. Tanyakan Setneg apakah diatur jam nya, sudah diatur jamnya. Kalau saya belum belum belum," kata Jokowi.