Mentan Dikabarkan Akan Menghadap Jokowi, Menteri Siti Nurbaya Sambangi Kemensetneg

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya tiba-tiba menyambangi Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada hari ini, Kamis (5/10/2023) siang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Siti tiba di Gedung Kemensetneg sekitar pukul 12.50 WIB. Siti datang dengan menumpangi mobil Alphard Hitam bernomor polisi RI 38.

Belum diketahui apa tujuan Siti ke Kemensetneg. Kedatangan Siti sendiri ditengah isu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) bakal melapor ke Presiden Jokowi melalui Kemensetneg.

Diketahui, Siti dan SYL merupakan sama-sama politikus dari Partai Nasdem.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) bakal menghadapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta pada siang ini.

Jokowi mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Dirinya meminta agar hal tersebut dikonfirmasi kepada kementerian sekretariat negara.

"Belum tahu, belum tahu. Tanyakan Setneg apakah diatur jam nya, sudah diatur jamnya. Kalau saya belum belum belum," kata Jokowi di Monas, Jakarta, Kamis (5/10/2023).