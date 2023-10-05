Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Netralitas Purnawirawan TNI, Panglima: Saya Enggak Bisa Pengaruhi Beliau

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |13:47 WIB
Soal Netralitas Purnawirawan TNI, Panglima: Saya Enggak Bisa Pengaruhi Beliau
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono buka suara terkait banyaknya purnawirawan TNI yang berpihak ke salah satu Bakal Calon Presiden (Bacapres) di Pemilu 2024.

Yudo mengatakan bahwa hal tersebut tak bisa dibendung. Namun, dirinya akan terus mempengaruhi prajuritnya untuk tetap netral di Pemilu 2024.

"Ya saya nggak bisa pengaruhi beliau, tapi saya pengaruhi prajurit saya," ujar Yudo di kawasan Monas Timur, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Yudo menambahkan bahwa pihaknya akan terus menekankan kepada prajurit TNI untuk netral dalam Pemilu 2024.

"Saya akan menekankan pada prajurit saya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bagaimana cara-cara TNI tetap netral," imbuhnya.

"Karena kuncinya cuma satu dalam menyukseskan Pemilu kuncinya TNI-Polri dan ASN harus netral," sambungnya.

