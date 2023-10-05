Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Panggil 2 Artis Dalami Dugaan Suap Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |13:58 WIB
KPK Panggil 2 Artis Dalami Dugaan Suap Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua artis yaitu Windy Yunita B.U dan Wa Ode Kartika Sari.

Keduanya dipanggil untuk mengusut dugaan suap pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung yang melibatkan Hasbi Hasan selaku Sekretaris MA non aktif.

“Tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Windy Yunita B.U dan Wa Ode Kartika Sari,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (5/10/2023).

Adapunya keduanya dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Kamis (5/10) hari ini. Kendati demikian, Ali belum membeberkan materi apa yang akan didalami.

“Hari ini (kedua saksi dipanggil), bertempat di gedung Merah Putih KPK,” ungkap Ali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177519//kpk-oIj5_large.jpg
KPK Periksa Pejabat BPK, Terkait Kasus Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177308//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-LFBs_large.jpg
Kasus Dana Operasional Papua Rp1,2 Triliun: KPK Telusuri Penggunaan Uang Hasil Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177286//kpk-83hf_large.jpg
Heboh Mahfud Sebut Ada Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Angkat Bicara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177106//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung_di_kpk-Eshc_large.jpg
Pramono Audiensi dengan KPK, Bahas Pembongkaran Tiang Monorel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177088//gubernur_jakarta_pramono_anung_di_gedung_kpk-V13Z_large.jpg
Pramono Datangi Gedung KPK, Bahas Langkah Bersih-Bersih di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177085//pramono_anung-4LSB_large.jpg
Pramono Sambangi KPK, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement