KPK Panggil 2 Artis Dalami Dugaan Suap Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua artis yaitu Windy Yunita B.U dan Wa Ode Kartika Sari.

Keduanya dipanggil untuk mengusut dugaan suap pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung yang melibatkan Hasbi Hasan selaku Sekretaris MA non aktif.

“Tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Windy Yunita B.U dan Wa Ode Kartika Sari,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (5/10/2023).

Adapunya keduanya dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Kamis (5/10) hari ini. Kendati demikian, Ali belum membeberkan materi apa yang akan didalami.

“Hari ini (kedua saksi dipanggil), bertempat di gedung Merah Putih KPK,” ungkap Ali.