Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SYL Dikabarkan Bakal ke Istana, Presiden Jokowi Sedang Pimpin Ratas Siang Ini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |14:20 WIB
SYL Dikabarkan Bakal ke Istana, Presiden Jokowi Sedang Pimpin Ratas Siang Ini
Airlangga Hartarto.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas membahas mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Digelarnya Ratas tersebut di tengah Kabar Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) bakal menghadap Jokowi di Istana siang ini.

Kabar Ratas tersebut dibenarkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam ratas tersebut akan dibahas mengenai evaluasi dari PSN.

 BACA JUGA:

"Ya itu kita lihat nanti kan yang selesai tahun 2024. Kemudian PSN yang non APBN itu ada beberapa yang kita evaluasi," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Selang beberapa waktu, Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno juga membenarkan bahwa dirinya akan mengikuti Ratas yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

 BACA JUGA:

"Dari kami (yang mau dibahas) ada beberapa proyek PSN, tapi nanti akan dijelaskan pak Menko," kata Sandi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement