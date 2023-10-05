SYL Dikabarkan Bakal ke Istana, Presiden Jokowi Sedang Pimpin Ratas Siang Ini

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas membahas mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Digelarnya Ratas tersebut di tengah Kabar Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) bakal menghadap Jokowi di Istana siang ini.

Kabar Ratas tersebut dibenarkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam ratas tersebut akan dibahas mengenai evaluasi dari PSN.

"Ya itu kita lihat nanti kan yang selesai tahun 2024. Kemudian PSN yang non APBN itu ada beberapa yang kita evaluasi," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Selang beberapa waktu, Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno juga membenarkan bahwa dirinya akan mengikuti Ratas yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

"Dari kami (yang mau dibahas) ada beberapa proyek PSN, tapi nanti akan dijelaskan pak Menko," kata Sandi.