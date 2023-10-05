Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kesaksian Anak Jenderal Ahmad Yani: Ayah Saya Diseret Cakrabirawa Seperti Binatang!

Alifia Zahra Kinanti , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |14:35 WIB
Kesaksian Anak Jenderal Ahmad Yani: Ayah Saya Diseret Cakrabirawa Seperti Binatang!
Cuplikan Film Pengkhianatan G30S PKI/Tangkapan layar media sosial
JAKARTA – Dua anak kandung Jenderal Ahmad Yani yaitu Untung Mufreni dan Ruli Yani membagikan peristiwa kelam G30S PKI. Keduanya masih ingat betul detik-detik peristiwa G30S PKI yang menghancurkan keluarga mereka.

“Ada 12 orang dari TNI bersenjata serta 5 orang pengawal pribadi Ahmad Yani dari Korps Polisi Militer yang setiap harinya selalu menjaga di rumah kediaman Ahmad Yani,” ujar Untung dikutip Okezone dari Podcast Deddy Corbuzier, Kamis (5/10/2023).

Namun, pada malam 30 September sedang tidak ada 5 orang pengawal pribadi yang menjaga rumah kediaman Ahmad Yani. Pada malam 30 September, 5 pengawal pribadi tidak menjaga rumah kediaman Ahmad Yani dikarenakan sedang mengawal Ibu Ahmad Yani ke rumah dinas Menteri Panglima TNI AD yang ke-2 di daerah Taman Suropati.

“Sekitar pukul 10 malam para 5 pengawal pribadi serta 1 ajudan yang Bernama Letnan Sandi berangkat ke Taman Suropati,” ujar Untung Mufreni.

Untung kemudian menceritakan bahwa adiknya bertemu dengan salah satu pasukan Cakrabirawa dan kemudian meminta adiknya, Eddy, untuk membangunkan Ahmad Yani saat subuh berdarah tersebut.

“Tolong bangunin bapak dipanggil Presiden,”tutur Untung menirukan perkataan pasukan Cakrabirawa.

Tidak lama kemudian, Eddy masuk ke kamar untuk membangunkan Ahmad Yani. Setelah itu, Ahmad Yani menghampiri pasukan Cakrabirawa yang sudah datang dan ia meminta waktu untuk ganti baju dan cuci muka terlebih dahulu tetapi dilarang pada saat itu. Karena kesal dengan pasukan Cakrabirawa Ahmad Yani sempat memukulnya dan kembali masuk kedalam kamar.

Namun, disaat Ahmad Yani mau masuk kedalam kamar ternyata pasukan Cakrabirawa menembakinya dengan 7 peluru.

Untung dan Ruli mengatakan bahwa Ahmad Yani diseret kakinya seperti binatang dari dalam hingga ke luar rumah. Anak-anak Ahmad Yani sempat ingin mengejar Ahmad Yani tetapi mereka diseret-seret oleh pasukan Cakrabirawa.

Hal ini membuat pasukan Cakrabirawa mengancam bahwa jika anak-anak keluar mereka tidak segan-segan untuk menembakinya.

