Syahrul Yasin Limpo Ingin Menghadap Jokowi, Mensesneg: Waktunya Belum Sesuai

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membenarkan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta permohonan untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pratikno mengatakan bahwa Syahrul Yasin Limpo tak menerangkan prihal pertemuannya dengan Kepala Negara.

Ia melanjutkan bahwa pihaknya sudah menjadwalkan untuk bertemu Mentan Syahrul Yasin Limpo pada hari ini, Kamis (5/10/2023). Namun, pertemuan tersebut gagal terlaksana lantaran tak waktunya yang belum sesuai.

BACA JUGA:

"Benar, kemarin malam ada permohonan Pak SYL menghadap Bp Presiden. Perihalnya tidak disampaikan. Sudah direncanakan akan diterima Mensesneg hari ini, tetapi waktunya belum sesuai," ujar Pratikno saat dikonfirmasi Okezone.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) bakal menghadap dirinya ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (5/10/2023) siang ini.

Kepala Negara mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Dirinya meminta agar hal tersebut dikonfirmasi kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Belum tahu, belum tahu. Tanyakan Setneg apakah diatur jam nya, sudah diatur jamnya. Kalau saya belum, belum, belum," kata Jokowi di Monas, Jakarta.