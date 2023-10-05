Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Syahrul Yasin Limpo Ingin Menghadap Jokowi, Mensesneg: Waktunya Belum Sesuai

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |14:36 WIB
Syahrul Yasin Limpo Ingin Menghadap Jokowi, Mensesneg: Waktunya Belum Sesuai
Mensesneg, Pratikno. (Foto: Dok Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membenarkan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta permohonan untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pratikno mengatakan bahwa Syahrul Yasin Limpo tak menerangkan prihal pertemuannya dengan Kepala Negara.

Ia melanjutkan bahwa pihaknya sudah menjadwalkan untuk bertemu Mentan Syahrul Yasin Limpo pada hari ini, Kamis (5/10/2023). Namun, pertemuan tersebut gagal terlaksana lantaran tak waktunya yang belum sesuai.

 BACA JUGA:

"Benar, kemarin malam ada permohonan Pak SYL menghadap Bp Presiden. Perihalnya tidak disampaikan. Sudah direncanakan akan diterima Mensesneg hari ini, tetapi waktunya belum sesuai," ujar Pratikno saat dikonfirmasi Okezone.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) bakal menghadap dirinya ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (5/10/2023) siang ini.

Kepala Negara mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Dirinya meminta agar hal tersebut dikonfirmasi kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Belum tahu, belum tahu. Tanyakan Setneg apakah diatur jam nya, sudah diatur jamnya. Kalau saya belum, belum, belum," kata Jokowi di Monas, Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement