HOME NEWS NASIONAL

Irjen Toni Harmanto Pensiun, Polri Proses Calon Penggantinya Sebagai Kapolda Jatim

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |14:45 WIB
Irjen Toni Harmanto Pensiun, Polri Proses Calon Penggantinya Sebagai Kapolda Jatim
Irjen Toni Harmanto (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Toni Harmanto genap berusia 58 tahun pada hari ini, (5/10/2023). Dengan begitu, ia telah memasuki masa pensiun sebagai personel kepolisian.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, Polri mulai melakukan proses pembahasan penggantian kursi jabatan Kapolda Jatim setelah Irjen Toni Harmanto memasuki masa pensiun.

"Ya, masih berproses dulu," kata Dedi saat dikonfirmasi MPI, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Meski begitu, Dedi tak merinci siapa saja sosok Perwira Tinggi (pati) Polri yang masuk dalam bursa calon Kapolda Jatim.

Dari informasi yang diakses melalui Wikipedia, Irjen Toni Harmanto sendiri sudah disematkan status Purnawirawan (Purn) yang merupakan sebutan untuk seorang personel TNI ataupun Polri yang telah pensiun.

Sebagai anggota Polri, masa pensiun seseorang memang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Halaman:
1 2
      
