Mensesneg Ungkap Syahrul Yasin Limpo Minta Bertemu Jokowi Besok

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) mengungkapkan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi besok Jumat 6 Oktober 2023.

Pratikno menjelaskan bahwa SYL meminta waktu bertemu dengan Presiden esok hari, dikarenakan dirinya dinilai belum ada persiapan. Syahrul Yasin Limpo sendiri baru mendarat di Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023 malam dan pagi hari hingga siang tadi melakukan serangkaian agenda, termasuk pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

"Karena itu beliau minta waktu rencananya besok akan menghadap Pak Presiden. Memohon waktu kepada Pak Presiden menghadap besok," kata Pratikno di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Terkait waktu pertemuan, Pratikno belum bisa membeberkan hal tersebut. Dirinya akan mengecek jadwal kegiatan Presiden Jokowi esok hari terlebih dahulu.

"Belum tahu, belum tahu. Kan kita harus cek jadwalnya Pak Presiden," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyambangi Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) pada Kamis (15/10) sore.