Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mensesneg Ungkap Syahrul Yasin Limpo Minta Bertemu Jokowi Besok

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |18:40 WIB
Mensesneg Ungkap Syahrul Yasin Limpo Minta Bertemu Jokowi Besok
Jokowi dan Syahrul Yasin Limpo (Foto: Kementan)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) mengungkapkan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi besok Jumat 6 Oktober 2023.

Pratikno menjelaskan bahwa SYL meminta waktu bertemu dengan Presiden esok hari, dikarenakan dirinya dinilai belum ada persiapan. Syahrul Yasin Limpo sendiri baru mendarat di Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023 malam dan pagi hari hingga siang tadi melakukan serangkaian agenda, termasuk pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

"Karena itu beliau minta waktu rencananya besok akan menghadap Pak Presiden. Memohon waktu kepada Pak Presiden menghadap besok," kata Pratikno di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Terkait waktu pertemuan, Pratikno belum bisa membeberkan hal tersebut. Dirinya akan mengecek jadwal kegiatan Presiden Jokowi esok hari terlebih dahulu.

"Belum tahu, belum tahu. Kan kita harus cek jadwalnya Pak Presiden," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyambangi Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) pada Kamis (15/10) sore.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement