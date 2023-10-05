Terungkap! Bareskrim Sebut Zul Zivilia Kaki Tangan Fredy Pratama, Edarkan 30 Kg Sabu!

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyatakan bahwa vokalis band Zivilia, Zulkifli alias Zul Zivilia merupakan 'kaki tangan' gembong narkoba internasional Fredy Pratama. Hal itu diketahui usai melakukan pemeriksaan.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri BrigjenMukti Juharsa mengungkapkan bahwa, Zul berperan sebagai kurir di Sulawesi Selatan.

“Sudah lama ya, kurang lebih enam bulan sebelum (ditangkap) sudah jadi kaki tangannya Fredy Pratama. Jadi kaki tangannya Fredy Pratama. Dialah yang direkrut Fredy Pratama untuk jadi kurir di Sulawesi Selatan,” kata Mukti di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2023).

Mukti menuturkan, selama beroperasi Zul telah mengedarkan 30 kilogram sabu dan 23 ribu pil ekstasi. Berdasarkan pengakuannya, Zul pun masih menerima uang selama mendekam di tahanan sebanyak Rp4 juta per bulan.