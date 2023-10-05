Presiden Jokowi Segera Cari Menteri Pertanian Pengganti SYL

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal segera menunjuk pengganti Syahrul Yasin Limpo (SYL) usai menyatakan mundur dari kursi Menteri Pertanian (Mentan).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkapkan bahwa Presiden akan menerbitkan keputusan presiden (Keppres) tentang pemberhentian SYL sebagai Mentan.

"Dan sebagai tindaklanjut ini tentu saja kita akan segera menindaklanjuti. Nanti saya menunggu arahan bapak presiden kemungkinannya adalah tentu karena sudah mengundurkan diri akan diterbitkan keppres pemberhentian," kata Pratikno di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

"Dan tentu saja kita harus mencari orang yang melaksanakan tugas sebagai menteri pertanian," tambahnya.

Pratikno menjelaskan bahwa pihaknya bakal menunggu keputusan presiden terkait apakah wakil menteri pertanian bakal menjabat sebagai pengganti sementara SYL.

"Nanti dulu, kan itu nanti keputusan bapak presiden," ungkapnya.