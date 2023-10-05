Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri Siti Nurbaya Dampingi Mentan SYL Sampaikan Surat Pengunduran Diri

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |18:48 WIB
Menteri Siti Nurbaya Dampingi Mentan SYL Sampaikan Surat Pengunduran Diri
Siti Nurbaya Bakar dampingi Syahrul Yasin Limpo yang mengundurkan diri dari Mentan (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah menyampailan surat pengunduran diri dari jabatan Menteri Pertanian (Mentan) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat itu disampaikan SYL melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Saat menyampaikan surat pengunduran diri itu, kata Pratikno, SYL didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar. Diketahui, keduanya merupakan menteri dari Partai NasDem.

"Saya baru saja menerima kunjungan Pak Syahrul Yasin Limpo dan Ibu Siti Nurbaya Menteri LHK. Pak Syahrul menyampaikan surat kepada bapak presiden yang isinya adalah pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Atas dasar itu, Pratikno akan menyerahkan surat tersebut kepada Jokowi. Namun, ia mengaku masih menunggu arahan Jokowi untuk menindaklanjuti surat tersebut.

"Nanti saya menunggu arahan Bapak Presiden, kemungkinannya adalah tentu karena sudah mengundurkan diri akan diterbitkan keppres pemberhentian dan tentu saja kita harus mencari orang yang melaksanakan tugas sebagai Mentan," tutur Pratikno.

Sebelumnya, Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyambangi Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) pada Kamis sore.

Halaman:
1 2
      
