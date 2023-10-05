Keberhasilan Ganjar Pranowo Menjadikan Jateng Provinsi Terbaik, Inilah Program yang Mendukung

JAKARTA - Keberhasilan Ganjar Pranowo menjadikan Jawa Tengah (Jateng) telah menuai penghargaan penghargaan sebagai ‘provinsi terbaik’. Peraihan gelar provinsi terbaik ini didukung oleh berbagai program yang sukses.

Penghargaan pertama dan kedua diperoleh Ganjar dan Jateng secara berturut-turut yaitu 2019 dan 2020. Penghargaan ketiga kali ini dianugerahkan pada 2023 oleh Kementerian PPN/ Bappenas RI.

Penghargaan ketiga kalinya dengan gelar ‘Pembangunan Daerah 2023’ ini diberikan Bappenas dalam acara ‘Indonesia Emas 2045’ di JCC Senayan.

Penghargaan ini diberikan mempertimbangkan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat beberapa program yang membuat IPM Jateng meningkat.Salah satu faktor yang membuat IPM Jateng meningkat adalah Pembangunan kesehatan.

Di bawah kepemimpinan Ganjar yang merupakan Bacapres dari Partai Perindo, Jateng sudah memiliki 71 Puskesmas. Pembangunan ini memastikan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dimanapun keberadaannya.

Keberhasilan Ganjar Pranowo selanjutnya adalah pembangunan Energi Baru Terbarukan (EPT) untuk mengurangi biaya operasional desa dan Pemerintah Daerah (Pemda) dan membangun ekonomi sirkuler.

Program ini dilakukan dengan pemberdayaan beberapa sumber daya alam (SDA), di antaranya biogenic shallow (gas rawa), biogas, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan lain sebagainya.

Berbagai Balai desa, fasilitas pemerintahan dan pusat Pendidikan sudah terbukti mengurangi penggunaan listrik dengan adanya PLTS. Selain itu adanya PLTMH membantu masyarakat desa untuk mendapatkan akses bahan bakar lebih mudah.

Terkait pemberdayaan perempuan dan anak, Ganjar membuat program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Program ini sendiri diluncurkan untuk ibu hamil yang memiliki resiko tinggi. Ada juga program pendidikan bagi perempuan seperti Sekolah Cerdas Perempuan Masa Kini (Serat Kartini). Program ini bertujuan untuk memberi dukungan pada wanita yang rentan dalam mencapai kemandirian ekonomi.

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan dan mengembangkan kualitas hidup manusia secara luas dan serentak. Kesadaran ini menjadi komitmen yang tidak bisa ditawar lagi bagi seorang pemimpin.