HOME NEWS NASIONAL

Diterpa Kasus Korupsi, Mentan Syahrul Yasin Limpo: Kasih Saya Kesempatan Menarik Napas

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |19:05 WIB
Diterpa Kasus Korupsi, Mentan Syahrul Yasin Limpo: Kasih Saya Kesempatan Menarik Napas
Mentan Syahrul Yasin Limpo (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku kelelahan atas banyaknya masalah yang saat ini tengah dihadapinya. Yakni, skandal korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) dan dugaan kasus pemerasan.

Terlebih, dia baru saja pulang dinas Luar Negeri dari Roma, Italia, Rabu 4 Oktober 2023 malam. Kepulangan SYL itu pun sempat tertunda pasca informasi penerapannya sebagai tersangka kasus koruptor tersebar.

Seharusnya, dijadwalkan kader partai NasDem itu tiba di Indonesia pada Minggu 1 Oktober 2023. Namun, saat itu tiba-tiba SYL hilang kontak.

"Izin teman-teman kasih saya kesempatan untuk sedikit menarik napas dari sebuah perjalanan panjang," ujarnya di Kantor NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Ia mengatakan, kunjungannya ke Eropa yakni Italia dan Spanyol itu untuk mewakili negara. Ia datang ke benua biru dalam kunjungan kerja resmi atas nama kepentingan negara.

"Perjalanan saya untuk kepentingan rakyat 280 juta orang saya kasih makan saya sudah kerja dengan baik," tuturnya.

Setiba di Tanah Air, keesokan harinya SYL harus menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan. Kata YSL, sekitar tiga jam dia diperiksa oleh penyidik.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
