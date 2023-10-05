Update Ganjar Pranowo Terbaru, Terlengkap, Terkini

JAKARTA - Dalam rangka menyajikan informasi terbaru, terlengkap dan terkini Ganjar Pranowo. Mari kita simak beberapa aspek penting dari perjalanan dan peranannya yang menarik.

Ganjar tengah menjadi sorotan di berbagai kalangan karena diusulkan menjadi calon presiden republik Indonesia di pemilihan presiden (pilpres) mendatang. Pria dengan rambut putih ikoniknya ini sudah dikenal masyarakat selama pengabdiannya menjadi Gubernur di Jawa Tengah.

Berikut ini adalah informasi terbaru, terlengkap, dan terkini Ganjar Pranowo.

1. Awal Karier dan Aktivisme

Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 24 Juni 1968 di kota Semarang, Jawa Tengah. Sejak kecil, Ganjar menunjukkan minat yang besar terhadap politik dan isu-isu sosial. Ia berpartisipasi dalam berbagai kegiatan aktivisme, terutama yang berkaitan dengan hak-hak komunitas dan pemuda.

Ganjar Pranowo berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dari tahun 1987-1995. Setelah lulus dirinya bekerja sebagai konsultan HRD di PT Prakarsa 1995 hingga 1999.

Perjalanan karier politik Ganjar bermula sejak berada di bangku kuliah. Ganjar bergabung ke dalam PDI Perjuangan (PDIP) pada 1996 menjadi salah satu simpatisan.

Pada 2004 Ganjar menduduki bangku DPR RI dan ditugaskan di Komisi IV yang mengawasi bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan.

Sebagai anggota DPR, ia aktif mengikuti berbagai komite dan menjadi suara penting dalam berbagai persoalan nasional.