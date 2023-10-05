Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Disebut Punya Komitmen Memperjuangkan Hak-Hak Buruh

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |19:30 WIB
Ganjar Pranowo Disebut Punya Komitmen Memperjuangkan Hak-Hak Buruh
Bacapres Ganjar Pranowo. (Foto: Antara)
JAKARTA - Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo disebut sebagai orang yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak-hak buruh.

Hal ini dinyatakan oleh Pimpinan Relawan Buruh Sahabat Ganjar yaitu Andi Gani Nena Wea yang akan terus berkomitmen mensosialisasikan figur calon presiden Ganjar Pranowo.

Lewat acara deklarasi dukungan terhadap Ganjar bersama buruh dari Kepulauan Riau, Andi memastikan bahwa para buruh akan all out dalam memberikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Dan akan terus berjuang untuk mendukung Ganjar.

“Kami memastikan buruh akan all out mendukung Ganjar Pranowo. Dikarenakan, Ganjar memiliki integritas dan rekam jejak yang baik bersama buruh Indonesia,” kata Andi.

Ribuan massa buruh dari berbagai daerah di Provinsi Riau sendiri sudah mendeklarasikan dukungan penuhnya terhadap Ganjar Pranowo untuk pemilihan presiden 2024. Deklarasi tersebut dilakukan dikarenakan adanya harapan dari para buruh agar Ganjar dapat memperhatikan nasib para buruh apabila terpilih menjadi Presiden Indonesia.

“Inisiasi deklarasi ini cuman satu, kami ingin Indonesia tetap berdiri dan maju. Kami melihat bahwa hanya Ganjar Pranowo yang dapat membawa amanat para buruh. Ganjar ini juga kita lihat adalah pemimpin yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo dan bisa mengambil sikap keberpihakan terhadap para buruh,” jelas Ketua Relawan Buruh Sahabat Ganjar Provinsi Kepri, Imanuel Darmawan Purba.

Harapan selanjutnya untuk Ganjar adalah apabila Ia terpilih menjadi Presiden maka Ganjar dapat menghapus undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja. Mereka juga mengharapkan bahwa lapangan pekerjaan juga dapat semakin banyak diciptakan.

“Kita harap bahwa Ganjar dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Serta mencabut UU Omnibus Law, dan juga menciptakan lapangan kerja. Ganjar mempunyai komitmen untuk buruh,” ujarnya.

Imanuel menyatakan bahwa seminggu pasca deklarasi Kepri, pihaknya akan melakukan konsolidasi di 7 kabupaten atau kota.

“Kami akan melakukan konsolidasi di 7 kabupaten/kota. Perjuangan kemenangan Ganjar cukup berat di Kepri dengan waktu tinggal 100 lebih hari, dimana wilayahnya Sebagian besar lautan. Tapi kita optimis dengan kemenangan, ujarnya.

