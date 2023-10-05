Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apakah Benar Krishna Murti yang Paksa Jessica Wongso Ngaku Jadi Pelaku Tunggal Pembunuhan Mirna Salihin?

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |19:36 WIB
Apakah Benar Krishna Murti yang Paksa Jessica Wongso Ngaku Jadi Pelaku Tunggal Pembunuhan Mirna Salihin?
Krishna Murti (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penuturan Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi maut sianida kembali menarik perhatian publik belakangan ini. Salah satunya, ketika dirinya mengaku dipaksa untuk mengaku telah membunuh Wayan Mirna Salihin.

Video Jessica dalam persidangan mengenai hal tersebut pun kembali viral di media sosial. Jessica mengungkap bahwa Krishna Murti yang kala itu menjabat sebagai Direskrimum Polda Metro Jaya datang ke selnya.

Pada 2016 silam ketika kasus tersebut bergulir, Krishna Murti masih berpangkat Kombes dan sekarang sudah Irjen serta menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Saat datang ke sel, Krishna Murti mempertaruhkan jabatannya dalam mengungkap kasus kopi maut sianida.

Ia kemudian mengawalinya dengan santai dan bilang ingin berbicara kepada Jessica.

"Dia mulai menceritakan, 'saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana. Tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini'," kata Jessica menirukan perkataan Khrisna Murti.

Krishna Murti disebut Jessica terus memaksa agar dirinya mengaku telah membunuh Mirna karena ada rekaman CCTV, bahwa Jessica menaruh sesuatu di minuman Mirna. Bahkan, Jessica diiming-iming jika mengaku hukumannya akan lebih ringan.

"Kalau kamu ngaku nggak bakal dihukum mati, paling cuma tujuh tahun. Terus dipotong apa-apa berkurang, sebentar paling keluar. Saya bingung pak, saya diem aja karena stres," kata Jessica saat memberi kesaksian di Persidangan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
      
