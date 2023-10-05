Breaking News! Wali Kota Bima Ditetapkan Tersangka, Langsung Ditahan KPK

JAKARTA - Wali Kota Bima Muhammad Luthfi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. KPK langsung melakukan penahanan terhadap Luthfi usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

"Dan hari ini kami menyampaikan atas kerja-kerja KPK dan pada malam hari ini menetapkan ada satu orang tersangka atas nama MLI, Wali Kota Bima periode 2018-2023," kata Ketua KPK Firli Bahuri, dalam konferensi pers, Kamis (5/10/2023).

Luthfi terlihat digelandang menuju ruang konferensi KPK menggunakan rompi oranye bertuliskan tahanan KPK. Konferensi pers pun langsung dipimpin oleh Ketua KPK Firli Bahuru. “Untuk kebutuhan proses penyidikan dilakukan penahanan pertama," katanya.

Adapun Luthfi akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak Kamis 5 Oktober. Luthfi akan ditahan di Rumah Tahanan KPK. “(Penahanan) untuk 20 hari pertama mulai 5 Oktober hingga 24 Oktober 2023,” ucapnya.

KPK resmi menetapkan eks Wali Kota Bima Muhammad Luthfi sebagai tersangka. Luthfi menjadi tersangka dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).