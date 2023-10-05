Tersandung Korupsi, Mentan Syahrul Yasin Limpo: Saya Siap Hadapi

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) menegaskan, dirinya siap menghadapi proses hukum atas perkara yang saat ini tengah dihadapinya.

"Saya siap hadapi," ucap Syahrul di Gedung Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Syahrul mengatakan, kesiapan itu berdasarkan nasihat dari orangtua serta ajaran budaya yang selama ini dirinya terima.

"Dan saya berharap nasihat-nasihat orangtua saya, nasihat budaya saya dari sana kalau berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Saya siap bertanggung jawab," katanya.

Syahrul mengakui, jika selama berkarier di dunia pemerintah, baru kali ini dirinya merasakan terjerat kasus dugaan korupsi.

"Saya meniti karier mulai dari lurah, saya 25 tahun jadi pakar daerah, 10 tahun jadi bupati dan baru saya merasa ada hal seperti ini," imbuhnya.