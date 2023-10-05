Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua KPK Bantah Ada Pemerasan dalam Pengusutan Korupsi di Kementan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |20:04 WIB
Ketua KPK Bantah Ada Pemerasan dalam Pengusutan Korupsi di Kementan
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: Jonathan Simanjuntak)
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah adanya dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK dalam penangan perkara korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Namun demikian, kita juga menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Kamis (5/10/2023).

Firli, juga menegaskan pihaknya tidak pernah menerima sejumlah uang yang disebut berjumlah 1 miliar dolar. Ia mengaku heran siapa sosok yang hendak memberikan uang sebanyak itu.

"Saya kira tidak akan pernah orang bertemu dengan saya, apalagi ada isu bahwa menerima sejumlah 1 miliar dolar itu tidak ada," tuturnya.

"Kedua siapa yang mau ngasih uang satu miliar dolar?," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Beredar dua salinan surat panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya terhadap ajudan dan sopir Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) .

