Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Tuduhan Pemerasan, Ketua KPK: Siapa yang Mau Ngasih 1 Miliar Dolar di Perkara Kementan

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |20:10 WIB
Soal Tuduhan Pemerasan, Ketua KPK: Siapa yang Mau Ngasih 1 Miliar Dolar di Perkara Kementan
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah adanya penerimaan uang 1 miliar dolar terkait penanganan perkara di Kementerian Pertanian (Kementan). Ia juga membantah pernah bertemu dengan pihak yang terkait kasus tersebut.

"Saya kira tidak akan pernah orang bertemu dengan saya, apalagi ada isu bahwa menerima sejumlah 1 miliar dolar itu tidak ada," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Kamis (5/10/2023).

Firli mengaku heran jika ada pihak yang bersedia memberikan uang dengan nominal sebesar itu. "Siapa yang mau ngasih uang satu miliar dolar?" ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengakui bahwa kedatangan ke Polda Metro Jaya adalah untuk memenuhi panggilan pemeriksaan terkait dugaan pemerasan.

"Jadi Dumas (Aduan Masyarakat) 12 Agustus 203 yang terkait dengan hal yang dilaporkan oleh masyarakat berkaitan dengan hal hal yang seperti apa laporan itu, terjadi pemerasan dan lainnya," ujarnya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis 5 Oktober 2023.

Dia mengatakan, telah menyampaikan semua hal yang diketahui kepada penyidik. SYL mengungkapkan dia periksa selama 3 jam.

"Yang saya tau semuanya sudah saya sampaikan, apa yang dibutuhkan penyidik, dan prosesnya berlangsung cukup panjang 3 jam," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161074/kpk-2cig_large.jpg
KPK Dalami Fakta Persidangan Mantan Ketua Komisi IV DPR Terima Uang dan Jam Tangan Mewah dari SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150240/kpk-SjTL_large.jpg
KPK Panggil Sesditjen Perkebunan Kementan Terkait Korupsi Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147772/kasus_pengolahan_karet_kpk_periksa_kepala_biro_perencanaan_kementan-GbO2_large.jpg
Kasus Pengolahan Karet, KPK Periksa Kepala Biro Perencanaan Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144284/kpk_panggil_plt_irjen_kementan_terkait_tppu_syl-nICg_large.jpg
KPK Panggil Plt Irjen Kementan terkait TPPU SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124271/syl-8LiD_large.jpg
Korupsi SYL, KPK Geledah Kantor Hukum Febri Diansyah Visi Law Office dan Sita Dokumen Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118699/kpk-udqv_large.jpg
Kasasi Syahrul Yasin Limpo Ditolak, Ini Kata KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement