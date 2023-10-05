Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Pernyataan Lengkap Mentan SYL Diterpa Isu Dugaan Korupsi

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |20:11 WIB
Ini Pernyataan Lengkap Mentan SYL Diterpa Isu Dugaan Korupsi
Syahrul Yasin Limpo. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menggelar konferensi pers terkait dengan dugaan korupsi yang menjeratnya. Konpers dilakukan di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis, (5/10/2023) sore.

Awalnya, SYL mengakui bahwa dirinya baru dari Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan terkait dugaan pemerasan.

"Jadi Dumas (Aduan Masyarakat) 12 Agustus 203 yang terkait dengan hal yang dilaporkan oleh masyarakat berkaitan dengan hal hal yang seperti apa laporan itu, terjadi pemerasan dan lainnya," ujarnya.

 BACA JUGA:

Dia mengatakan telah menyampaikan semua hal yang diketahui kepada penyidik. SYL mengungkapkan dia di periksa selama 3 jam.

Selanjutnya, SYL mengatakan bahwa Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menginstruksikan dirinya untuk segera mundur dari jabatan Mentan. Instruksi itu diberikan setelah Surya menerima laporan dari SYL.

"Saya dapat menerima laporan dari Bung Syahrul, atas nama DPP saya nyatakan segera menghadap presiden, sampaikan surat pengunduran diri sebagai menteri pertanian," ucapnya.

 BACA JUGA:

SYL juga mengaku kelelahan atas banyaknya masalah yang saat ini tengah dihadapinya. Terlebih, dia baru saja pulang dinas Luar Negeri dari Roma, Italia, Rabu, (4/10/2023) malam. Kepulangan SYL itu pun sempat tertunda pasca informasi penerapannya sebagai tersangka kasus koruptor tersebar.

Seharusnya, dijadwalkan kader partai NasDem itu tiba di Indonesia pada Minggu, (1/10/2023). Namun, saat itu tiba-tiba SYL hilang kontak.

Halaman:
1 2
      
