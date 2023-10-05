HUT Ke-78 TNI, Terima Kasih Perisai Penjaga NKRI

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) merayakan hari jadinya ke-78 pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Perayaan berlangsung meriah di Silang Monas, Jakarta Pusat dengan menyajikan berbagai atraksi prajurit dan alat utama sistem persenjataan (alutista).

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-78 kepada TNI. Adapun tema yang diangkat dalam HUT ke-78 ini, yakni “TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi Untuk Indonesia Maju”.

"Terima kasih atas dedikasi, atas keberanian, profesionalisme dan pengabdian seluruh anggota TNI yang menjadi benteng terdepan pertahanan negara yang menjadi kekuatan pelindung rakyat, yang menjadi perisai penjaga NKRI, perisai penjaga Pancasila, perisai penjaga Undang-Undang Dasar 1945," ujar Jokowi saat menjadi Inspektur Upacara HUT Ke-78.

"Saya senang kepercayaan masyarakat terhadap TNI terus terjaga dan selalu menempati urutan teratas berdasarkan hasil survei per September 2023 dengan angka kepercayaan 83% sampai 90%, dan untuk dapat terus menjaga kepercayaan tersebut," imbuhnya.

Jokowi didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, bersama Kasad, Kasal, dan Kasau. Perayaan dimulai dengan upacara parade dan defile, di mana selaku Komandan Upacara adalah Mayjen TNI Choirul Anam (Panglima Divisi Infanteri 3/Kostrad).

Adapun yang menjadi pengucap Sapta Marga dari tiga Matra TNI yaitu Kolonel Inf Sigid Hengki Purwanto (Danbrigif Mek 16/WY), Kolonel Laut (P) Sandy Kurniawan (Danlanal Palembang), Kolonel Pnb Dedi Supriyanto (Paban III/Litbang Srena AU).

Sementara perwakilan penerima tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma Pratama yang dibacakan oleh Sekertaris Militer Presiden selaku Sekertaris Dewan Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan kepada Mayjen TNI Legowo WR Jatmiko (Pangdam XIII/MDK), Mayjen TNI (Mar) Markos, (Aspotmar Kasal) dan Marsda TNI Andi Kustoro, (Pangkoopsud II) dan sebagai Komandan defile Laksda TNI Erwin (Pangkolinlamil).