Rumah Kita-Extravaganjar, Bentuk Dukungan Pelaku Industri Kreatif untuk Ganjar

JAKARTA - Sejumlah penggerak industri dalam bidang ekonomi kreatif mendirikan Rumah Kita – Extravaganjar (XVG) sebagai bentuk gerakan untuk mendukung kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden RI periode 2024-2029.

Rumah XVG diperuntukkan sebagai wadah untuk para penggerak ekonomi kreatif saling berkomunikasi dan saling mendukung.

“Extravaganjar sengaja dibuat untuk kalangan kreatif dari industry kreatif Indonesia. Terdiri dari musisi, artis, dan juga key opinion leader teman-teman muda yang mungkin aktivis media sosial,” ujar Once saat diwawancarai di lokasi, Minggu 27 Agustus.

Anang hermansyah juga memberikan alasannya mengapa dirinya ikut serta di dalam Rumah Kita – Extravaganjar.

Ia berkata Ganjar Pranowo merupakan sosok yang tepat untuk menyambung lidah bagi pelaku industri kreatif kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang diambil dapat memperhatikan teman-teman dari pelaku industry kreatif.

”Ya karena memang kita punya sosok yang hari ini menurut kita bisa mengerti apa yang kita rasakan, bisa mengerti apa yang kita kerjakan. Kita bertemu dua kali kita merasa nyaman, kita jatuh cinta banget bahwa ini sosok yang kita harapkan untuk nanti benar-benar mengajak kita dalam penentuan kebijakan-kebijakan tentang creative industry, terutama adalah music industry,” ujar Anang selepas acara koordinasi Extravaganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Rabu 23 Agustus.

Ia juga menyampaikan bagaimana Ganjar memberikan solusi dan mengajak mereka untuk berdiskusi sehingga teman-teman disini merasa sangat diperhatikan.

“Mas Ganjar selalu bicara dengan kita selalu ngasih cara ini, ini, ini, ayo kita kerjakan. Ketertarikan itulah yang sekarang menjadi membesar ini. Awalnya adalah beberapa orang, akhirnya sekarang sudah ratusan dan harapannya memang terus berkembang sampai hari ini.,” lanjut Anang