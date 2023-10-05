Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rumah Kita-Extravaganjar, Bentuk Dukungan Pelaku Industri Kreatif untuk Ganjar

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |20:37 WIB
Rumah Kita-Extravaganjar, Bentuk Dukungan Pelaku Industri Kreatif untuk Ganjar
Ganjar Pranowo (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

 

JAKARTA - Sejumlah penggerak industri dalam bidang ekonomi kreatif mendirikan Rumah Kita – Extravaganjar (XVG) sebagai bentuk gerakan untuk mendukung kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden RI periode 2024-2029.

Rumah XVG diperuntukkan sebagai wadah untuk para penggerak ekonomi kreatif saling berkomunikasi dan saling mendukung. 

“Extravaganjar sengaja dibuat untuk kalangan kreatif dari industry kreatif Indonesia. Terdiri dari musisi, artis, dan juga key opinion leader teman-teman muda yang mungkin aktivis media sosial,” ujar Once saat diwawancarai di lokasi, Minggu 27 Agustus.

Anang hermansyah juga memberikan alasannya mengapa dirinya ikut serta di dalam Rumah Kita – Extravaganjar.

Ia berkata Ganjar Pranowo merupakan sosok yang tepat untuk menyambung lidah bagi pelaku industri kreatif kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang diambil dapat memperhatikan teman-teman dari pelaku industry kreatif.

”Ya karena memang kita punya sosok yang hari ini menurut kita bisa mengerti apa yang kita rasakan, bisa mengerti apa yang kita kerjakan. Kita bertemu dua kali kita merasa nyaman, kita jatuh cinta banget bahwa ini sosok yang kita harapkan untuk nanti benar-benar mengajak kita dalam penentuan kebijakan-kebijakan tentang creative industry, terutama adalah music industry,” ujar Anang selepas acara koordinasi Extravaganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Rabu 23 Agustus. 

Ia juga menyampaikan bagaimana Ganjar memberikan solusi dan mengajak mereka untuk berdiskusi sehingga teman-teman disini merasa sangat diperhatikan.

“Mas Ganjar selalu bicara dengan kita selalu ngasih cara ini, ini, ini, ayo kita kerjakan. Ketertarikan itulah yang sekarang menjadi membesar ini. Awalnya adalah beberapa orang, akhirnya sekarang sudah ratusan dan harapannya memang terus berkembang sampai hari ini.,” lanjut Anang

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement