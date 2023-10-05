Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Visi dan Misi Ganjar Pranowo Sebagai Gubernur Jateng, Akan Diimplementasikan Sebagai Capres?

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |21:03 WIB
Visi dan Misi Ganjar Pranowo Sebagai Gubernur Jateng, Akan Diimplementasikan Sebagai Capres?
Ganjar Pranowo (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai visi dan misi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, seiring dengan belum didaftarkannya Ganjar Pranowo sebagai capres.

Meskipun begitu, mantan Gubernur Jawa Tengah yang dikenal dengan kepemimpinan kuat dan inovatif ini telah memberikan dampak yang signifikan dalam pemerintahan daerah.

Banyak pihak yang bertanya-tanya apakah visi dan misi yang diusungnya sebagai Gubernur Jawa Tengah akan dibawa ke kancah nasional melalui Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Lantas apa saja visi dan misi Ganjar Pranowo saat menjabat menjadi Gubernur Jateng selama 2 periode?

Ganjar telah menjabat menjadi Gubernur sejak 2013. Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng pertama, Ganjar Pranowo berpasangan Dengan Heru Sudjatmoko. Setelah jabatannya berakhir, Ganjar maju kembali dalam Pilgub 2018 bersama dengan Taj Yasin Maimoen.

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari: Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” tulis pasangan Ganjar-Taj Yasin pada Pilgub Jateng 2018 silam.

Motto ‘Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’ sudah diterapkan menjadi visi dari Ganjar Pranowo sejak Pilgub pertamanya. Motto ‘tidak korupsi dan tidak bohong’ digunakan dua kali oleh Ganjar karena dirinya menilai relevansi motto ini di eranya saat itu.

Selama masa kepemimpinannya Ganjar kerap melakukan blusukan. Melalui aktivitasnya di penjuru Jawa Tengah ia menyadari bahwa masalah yang dihadapi masyarakat sangatlah kompleks dan bersifat struktural. Ini mencakup isu-isu seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan infrastruktur yang memerlukan perhatian serius.

