Ingat! Besok Hari Terakhir Pendaftaran Seleksi Sekjen MPR RI

JAKARTA - Pihak Kesetjenan MPR RI telah menyebar surat pengumuman seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I a), Sekertaris Jenderal (Sekjen) MPR RI. Surat tersebut dikirim ke 111 instansi pemerintah.

Surat tersebut berisi ajakan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi-instansi yang merasa memenuhi persyaratan untuk segera mendaftar. Proses pendaftaran dimulai pada 22 September 2023, dan ditutup besok 6 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB.

Anggota MPR RI Sarifuddin Sudding meminta Sekjen MPR definitif segera dipilih. Ia berharap Plt Sekjen MPR Janedjri M L Gaffar menjalankan tugas seleksi dengan baik.

"Plt Sekjen MPR diangkat berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 71/TPA Tahun 2023. Tugasnya hanya satu, mencari atau melakukan seleksi Sekjen MPR definitif," kata Sudding kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/10/2023).

BACA JUGA: Ketua DPR RI Tegaskan UU ASN Untuk Pemerataan Kualitas Abdi Negara di Daerah 3T

Terkait itu, pihaknya juga meminta perhatian dari pimpinan MPR. Terlebih, lanjut Sudding, Janedjri akan memasuki masa pensiun pada 1 November 2023 nanti.

(Qur'anul Hidayat)