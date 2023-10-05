Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ingat! Besok Hari Terakhir Pendaftaran Seleksi Sekjen MPR RI

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |21:04 WIB
Ingat! Besok Hari Terakhir Pendaftaran Seleksi Sekjen MPR RI
Gedung DPR/MPR/DPD RI. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pihak Kesetjenan MPR RI telah menyebar surat pengumuman seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I a), Sekertaris Jenderal (Sekjen) MPR RI. Surat tersebut dikirim ke 111 instansi pemerintah.

Surat tersebut berisi ajakan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi-instansi yang merasa memenuhi persyaratan untuk segera mendaftar. Proses pendaftaran dimulai pada 22 September 2023, dan ditutup besok 6 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB.

Anggota MPR RI Sarifuddin Sudding meminta Sekjen MPR definitif segera dipilih. Ia berharap Plt Sekjen MPR Janedjri M L Gaffar menjalankan tugas seleksi dengan baik.

"Plt Sekjen MPR diangkat berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 71/TPA Tahun 2023. Tugasnya hanya satu, mencari atau melakukan seleksi Sekjen MPR definitif," kata Sudding kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Terkait itu, pihaknya juga meminta perhatian dari pimpinan MPR. Terlebih, lanjut Sudding, Janedjri akan memasuki masa pensiun pada 1 November 2023 nanti.

(Qur'anul Hidayat)

      
