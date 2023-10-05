Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Patuh Instruksi Megawati, Gibran Tegak Lurus Dukung Ganjar Pranowo

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |21:10 WIB
Patuh Instruksi Megawati, Gibran Tegak Lurus Dukung Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo dan Gibran Rakabuming Raka (Foto: Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Dukungan dan sikap yang diberikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terhadap Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo dinilai semakin tegak lurus.

"Bagaimana pun juga Gibran adalah petugas partai yang terikat dengan kebijakan-kebijakan partai. Saya kira Gibran berhitung dan cukup hati-hati," ujar Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi dalam keterangannya, dikutip Kamis (5/10/2023).

"Dalam hal ini, untuk tidak terjebak dalam skenario yang bisa memecah belah soliditas partai. Sebagai petugas partai, dia harus memenuhi keputusan partai," imbuhnya.

Meski banyak ajakan dari kubu seberang, misalnya sebagai bakal cawapres, Ade meyakini Gibran akan tetap mematuhi keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Bahkan, hal tersebut juga sudah ditegaskan Gibran pada saat Rakernas IV PDIP, bahwa dirinya akan mematuhi keputusan partai politik dan instruksi dari Megawati.

Gibran kerap melaporkan tawaran yang diterimanya kepada Ketum PDIP. Saat ini, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga disiapkan PDIP sebagai salah satu juru kampanye Ganjar.

"Semula Gibran menunjukkan gestur akomodatif ke Pak Prabowo (Prabowo Subianto) dengan berbagai pertemuan di Solo. Tapi, sekarang Gibran menunjukkan hati-hati terhadap isu-isu bacawapres Prabowo dan memperlihatkan tunduk kepada PDIP. Ini menunjukkan ke hati-hatian politik yang tinggi dan Gibran sedang mengkalkulasi," tuturnya.

Gibran, menurut Ade, tak akan sembarangan menerima pinangan dari partai politik lain. Selain itu, Ade menilai Gibran tak akan mau menjalankan spekulasi-spekulasi yang berisiko menyebabkan ia kehilangan PDIP sebagai kendaraan politik.

Halaman:
1 2
      
