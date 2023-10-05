Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Terkait Korupsi Kementan, Ketua KPK Bantah Bertemu Orang di Lapangan Bulu Tangkis Terima 1 Miliar Dolar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |21:13 WIB
Terkait Korupsi Kementan, Ketua KPK Bantah Bertemu Orang di Lapangan Bulu Tangkis Terima 1 Miliar Dolar
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah adanya isu dirinya bertemu orang lain untuk menerima uang berjumlah satu miliar dolar untuk mengurus kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Pertemuan itu disebut-sebut berada di lapangan bulu tangkis.

Awalnya Firli tak menampik bahwa dirinya memang kerap berada di lapangan bulu tangkis. Namun demikian, ia mengaku hanya berolahraga untuk menjaga kesehatannya.

"Mungkin rekan-rekan mengikuti bahwa untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis, setidaknya itu dua kali dalam seminggu dan tempat itu adalah tempat terbuka," kata Firli Bahuri dalam konferensi pers, Kamis (5/10/2023).

Firli lantas membantah adanya isu bahwa dirinya kerap bertemu orang lain di lapangan bulu tangis. Apalagi jika pertemuan itu terdapat penyerahan uang sebesar satu miliar dolar.

"Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandaianya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah 1 miliar dolar itu saya baca, saya pastikan itu tidak ada," tuturnya.

Ia mengaku heran lantaran uang satu miliar dolar merupakan jumlah yang besar. Ia pun heran dan bertanya-tanya siapa sosok yang bakal menyerahkan uang sebanyak itu.

"Bawanya satu miliar dolar itu banyak lho, kedua siapa yang mau ngasih uang satu miliar dolar?," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
