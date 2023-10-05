Ajaib! Jenderal Kopassus Ini Jalan Kaki Ratusan Km di Kalimantan Gali Surat Pemberontak

JAKARTA – Sejumlah prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) diterjunkan di rimba Kalimantan untuk menumpas Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau Paraku. Paraku merupakan sayap bersenjata di bawah naungan NKCP (North Kalimantan Communist Party), sebuah partai politik komunis yang berlokasi di Serawak, Malaysia.

NKCP dibentuk pada 19 September 1971 di bawah pimpinan Wen Min Chyuan dari sebuah organisasi bernama Organisasi Komunis Serawak. Saat pasukan Kopassus diterjunkan, bertepatan dengan ibadah puasa Ramadhan.

"Pada waktu Pak Wismoyo (Jenderal Wismoyo Arismunandar) bertugas di Kalimantan Barat pada tahun 1969-1970, Pak Wismoyo adalah satu-satunya tentara yang menemukan apa yang disebut Dead Letter Box, ketika kita sedang melakukan operasi militer anti-gerilya dari Pasukan Gerilya Rakyat Serawak / Paraku di Malaysia,” tulis mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, dalam Instagramnya.

Sistem komunikasi dari pasukan gerilya Paraku menggunakan Dead Letter Box, yaitu kurir membawa pesan dari satuan induknya untuk satuan induk yang lainnya. Kemudian, meletakkan suratnya di dalam tanah dan diambil kembali oleh kurir yang lainnya nanti di tempat yang sudah disepakati sebelumnya.

Bersama pasukannya,Wismoyo bergerak ratusan kilometer jalan kaki di tengah hutan rimba. Bahkan, mereka tidak bisa melihat matahari meski saat siang saking hutan yang mereka lintasi begitu lebatnya.

“Pak Wismoyo jalan kaki dalam keadaan puasa, karena itu aneh dia bisa menemukan satu tempat yang digali kemudian ditemukan surat,” kata Hendropriyono.