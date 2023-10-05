Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ganjar Pranowo Tertinggi di Kalangan Gen Z

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |22:00 WIB
Elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di kalangan Gen Z berdasar survei Litbang Komas (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Survei terbaru yang dikeluarkan dari tim Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas tiga bakal calon presiden yang paling banyak dipilih oleh kelompok generasi Z. Kelompok ini merupakan mereka yang masuk dalam rentang usia 17-25 tahun.

Dari survei tersebut, generasi Z cenderung untuk memilih Bacapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI pada Pilpres 2024. Elektabilitas Ganjar Pranowo memiliki catatan tertinggi jika dibandingkan dengan dua capres lainnya yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

“Saat ini yang berusia 17-25 tahun, memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden dengan persentase terbesar, yaitu 31%," tulis tim Litbang Kompas, seperti dikutip, Kamis (5/10/2023).

Kemudian, survei tersebut menempatkan Prabowo Subianto pada posisi kedua. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengantongi dukungan generasi muda sebesar 28,2%. Sementara pada survei yang sama, Anies Baswedan berada di urutan ketiga dengan angka 8.2%.

Kendati demikian, survei Litbang Kompas juga mendapati masih banyak kalangan Gen Z yang tidak jawab atau merahasiakan capres pilihannya. Persentase untuk kategori tersebut berada pada angka 22.7%.

Dari hasil survei tersebut, juga terangkum tiga kriteria utama yang menjadi pertimbangan Gen Z untuk memilih calon pemimpin, yaitu Tegas dan Berwibawa (25.5%), Kesederhanaan dan Merakyat (24.8%), dan Berprestasi sebagai Pemimpin (19.2%).

Halaman:
1 2
      
