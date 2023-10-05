Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Silaturahmi ke Ponpes Pimpinan KH Said Aqil, Ganjar Disambut Sholawat Hadroh

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |22:02 WIB
Silaturahmi ke Ponpes Pimpinan KH Said Aqil, Ganjar Disambut Sholawat Hadroh
Ganjar silaturahmi ke ponpes pimpinan KH Said Aqil di Jagakarsa, Jaksel. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

 

JAKARTA - Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mendatangi Pondok Pesantren Al Tsaqofah yang berlokasi di Jalan Moh Kahfi 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/10/2023). Tampak Ganjar disambut dengan sholawat hadroh oleh ratusan santri pondok pesantren pimpinan KH Said Aqil Siradj tersebut.

Berdasarkan pantauan, Ganjar Pranowo datang ke ponpes pimpinan Said Aqil pada sekira pukul 19.45 WIB menggunakan mobil berwarna hitam bernopol B 1573 DOE. Saat itu, ratusan santri mengumandangkan sholawat diiringi hadroh.

Saat keluar mobil, Ganjar yang mengenakan kemeja batik itu berwarna cokelat putih langsung menyalami KH Said Aqil yang telah menunggunya di pondok pesantren itu. Said Aqil yang mengenakan kemeja batik warna merah hitam itu menyambut salam Ganjar.

Keduanya saling tersenyum hangat satu sama lainnya. Jajaran pengurus pondok pesantren turut menyalami Ganjar dan memeluknya dengan hangat. Said Aqil lantas mengajak Ganjar masuk ke dalam rumahnya.

"Sehat Pak?" tanya Ganjar pada Said Aqil.

"Alhamdulillah sehat, ayo masuk dahulu," tutur Said Aqil mengajak Ganjar masuk ke kediamannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement