Silaturahmi ke Ponpes Pimpinan KH Said Aqil, Ganjar Disambut Sholawat Hadroh

JAKARTA - Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mendatangi Pondok Pesantren Al Tsaqofah yang berlokasi di Jalan Moh Kahfi 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/10/2023). Tampak Ganjar disambut dengan sholawat hadroh oleh ratusan santri pondok pesantren pimpinan KH Said Aqil Siradj tersebut.

Berdasarkan pantauan, Ganjar Pranowo datang ke ponpes pimpinan Said Aqil pada sekira pukul 19.45 WIB menggunakan mobil berwarna hitam bernopol B 1573 DOE. Saat itu, ratusan santri mengumandangkan sholawat diiringi hadroh.

Saat keluar mobil, Ganjar yang mengenakan kemeja batik itu berwarna cokelat putih langsung menyalami KH Said Aqil yang telah menunggunya di pondok pesantren itu. Said Aqil yang mengenakan kemeja batik warna merah hitam itu menyambut salam Ganjar.

Keduanya saling tersenyum hangat satu sama lainnya. Jajaran pengurus pondok pesantren turut menyalami Ganjar dan memeluknya dengan hangat. Said Aqil lantas mengajak Ganjar masuk ke dalam rumahnya.

"Sehat Pak?" tanya Ganjar pada Said Aqil.

"Alhamdulillah sehat, ayo masuk dahulu," tutur Said Aqil mengajak Ganjar masuk ke kediamannya.