KH Said Aqil Doakan Ganjar Jadi Presiden

JAKARTA - Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo, bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Luhur Al Tsaqofah yang berlokasi di Jalan Moh Kahfi 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis (5/10/2023) malam. Pemimpin ponpes tersebut, KH Said Aqil Siradj pun mendoakan Ganjar menjadi presiden berikutnya.

"Pesantren Al Tsaqofah kedatangan tokoh nasional, yang insya Allah Tuhan memberikan jalan kemudahan, beliau akan terpilih menjadi Presiden yang akan datang, yaitu Pak Ganjar Pranowo," ujar Said Aqil di lokasi, Kamis (5/10/2023).

Menurutnya, dia mengenal sosok kakek Ganjar, yakni Kiai Hisyam lantaran Kiai Hisyam merupakan Rais Syuriah NU cabang Purbalingga selama dua periode, yakni pada 1973-1983. Kiai Hisyam merupakan kakek dari istri Ganjar Pranowo itu juga keluarga besar NU dari Purbalingga.

Said Aqil menambahkan, sejatinya dia telah mengenal sosok Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo itu sejak Ganjar masih Gubernur dahulu.