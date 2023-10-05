Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditetapkan Tersangka, Wali Kota Bima Diduga Terima Uang Rp8,6 Miliar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |22:35 WIB
Ditetapkan Tersangka, Wali Kota Bima Diduga Terima Uang Rp8,6 Miliar
Jadi tersangka, Wali Kota Bima disebut terima uang Rp8,6 milar.
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bima periode 2018-2023 Muhammad Luthfi sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Luthfi diduga menyusun berbagai proyek senilai puluhan miliar pada tahun anggaran 2019-2020.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, Luthfi melakukan pengondisian sejumlah proyek bersama keluarga intinya. Pengondisian proyek dimulai saat Luthfi meminta dokumen berbagai proyek yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Bima.

Selanjutnya, Luthfi memerintahkan pejabat yang dimaksud untuk menyusun berbagai proyek.

“MLI memerintahkan beberapa pejabat di Dinas PUPR dan BPBD Pemkot Bima untuk menyusun berbagai proyek yang memiliki nilai anggaran besar dan proses penyusunannya dilakukan di rumah dinas jabatan Wali Kota Bima,” kata Firli dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2023).

“Nilai proyek di Dinas PUPR dan BPBD Pemkot Bima untuk Tahun Anggaran 2019 sampai 2020 mencapai puluhan miliar rupiah,” ujarnya.

Luthfi kemudian menentukan tiap-tiap kontraktor yang sudah siap untuk dimenangkan pada proyek-proyek tersebut. Adapun proyek yang dimaksud di antaranya proyek pelebaran Jalan Nungga Toloweri dan pengadaan listrik dan PJU perumahan Oi'Foo.

“MLI secara sepihak langsung menentukan para kontraktor yang ready untuk dimenangkan dalam pekerjaan proyek-proyek dimaksud. Proses lelang tetap berjalan akan tetapi hanya sebagai formalitas semata dan faktualnya para pemenang lelang tidak memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana ketentuan,” kata Firli.

KPK juga menduga Luthfi menerima gratifikasi dalam seluruh pengerjaan proyek tersebut. Luthfi diduga menerima suap sebesar Rp8,6 miliar.


