HOME NEWS NASIONAL

KH Said Aqil Harap Ganjar Pranowo Teruskan Ide Islam Nusantara

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |22:53 WIB
KH Said Aqil Harap Ganjar Pranowo Teruskan Ide Islam Nusantara
KH Said Aqil Siradj harap Ganjar teruskan ide Islam Nusantara jika kelak terpilih menjadi presiden. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

 

JAKARTA - Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo, silaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Luhur Al Tsaqofah yang berlokasi di Jalan Moh Kahfi 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis (5/10/2023) malam. Pemimpin ponpes tersebut, KH Said Aqil Siradj, berharap agar ide tentang Islam Nusantara bisa diteruskan Ganjar saat terpilih menjadi presiden berikutnya.

"Jadi, ide saya tentang Islam Nusantara kalau Pak Ganjar jadi Presiden teruskan. Bila perlu itu ekspor ke luar negeri," ujar KH Said Aqil di lokasi, Kamis (5/10/2023).

Menurutnya, salah satu jalan adalah bagaimana Islam menyatu dengan budaya, bahkan budaya dijadikan fondasi Islam sehingga menjadi Islam yang ramah. Pasalnya, jika Islam meninggalkan budaya bisa terjadi ketegangan, konflik, hingga perang saudara.

"Kalau hanya Islam yang meninggalkan budaya, tegang, konflik bahkan perang saudara," katanya.

Said Aqil pun mendoakan agar Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo bisa menjadi presiden terpilih pada 2024.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
