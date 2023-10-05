TGB Beberkan Hasil Konferensi MHM di Jakarta

JAKARTA - Majelis Hukama Muslimin (MHM) telah menggelar konferensi Agama dan Perubahan Iklim se-Asia Tenggara di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (4/10/2023). Acara tersebut ternyata memberikan rekomendasi untuk para pemimpin dalam menjaga lingkungan di balik perubahan iklim saat ini.

TGB melihat, para pemimpin dunia dalam menyusun kebijakan tidak menyebabkan menurunnya ekosistem kehidupan.

"Ada rekomendasi yang diarahkan kepada multipihak. Pertama kepada para pemimpin dunia, memastikan bahwa seluruh kebijakan mereka tidak menyebabkan menurunnya ekosistem, kualitas ekosistem kehidupan," kata TGB di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Dia menambahkan, para pemimpin agama harus menyosialisasikan kepada jemaahnya tentang pentingnya menjaga lingkungan. Itu karena agama mengajarkan bahwa manusia wajib menjaga alam yang telah diciptakan Tuhan.

"Kepada para pemimpin agama agar di seluruh ruang-ruang yang mereka berinteraksi dengan publik dengan jemaahnya masing-masing itu bisa menyerukan agar seluruh umat beragama memperhatikan lingkungan sebagai satu kewajiban agama bukan hanya kewajiban sosial," katanya.

Dia menceritakan, selain menggelar konferensi, MHM secara resmi membuka kantor cabang regional di Jakarta. Menurutnya kantor tersebut sebagai jembatan terhadap Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) untuk menyusun program kebaikan terutama tentang perdamaian antara sesama manusia.

"(Kantor) Itu jembatan untuk menghubungkan antara program-program Majelis Hukama dengan tentu di antara yang paling utama dengan Nahdlatul Ulama," ucap TGB.

Sebagai informasi, MHM adalah sebuah badan internasional yang bersifat independen dan dipimpin oleh Grand Shekih Al-Azhar Prof Dr Ahmed Al-Tayeb. MHM didirikan di Abu Dhabi pada 2014.