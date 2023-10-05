MHM Bakal Libatkan NU dalam Program Internasional

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Majelis Hukama Muslimin (MHM) Pusat, Konselor Mohamed Abdelsalam bersilaturahmi ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023). Turut hadir Anggota Komite Eksekutif MHM Pusat, TGB Dr Muhammad Zainul Majdi dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Pertemuan tersebut berlangsung selama satu jam di lantai 3 ruang ketum PBNU. Yahya mengungkap hasil silaturahmi tersebut. Ke depan pihaknya akan dilibatkan dalam acara internasional tentang keagamaan.

"Hari ini beliau berkunjung ke PBNU untuk mengajak bekerja sama dalam berbagai macam agenda internasional menyangkut dunia Islam dan supaya menyangkut perdamaian global pada umumnya," ucap Yahya.

PBNU tentu menyambut dengan baik kontrak kerja sama ini, agar pihaknya bisa ikut berkontribusi dalam perdamaian dunia. Selain itu, MHM akan mensupport seluruh kegiatan Nahdlatul Ulama.

"Kami menyambut dengan senang hati. Insya Allah nanti akan banyak sekali program-program yang bisa dikerjakan bersama insya Allah," sambungnya.

Dia menceritakan, MHM sebelumnya telah sukses menyelenggarakan konferensi tentang sudut pandang agama dalam memandang perubahan iklim.

"Kemarin mengadakan satu event dialog tentang perubahan iklim dalam pandangan islam, pandangan keagamaan," sambungnya.