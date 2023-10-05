Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MHM Bakal Libatkan NU dalam Program Internasional

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |23:28 WIB
MHM Bakal Libatkan NU dalam Program Internasional
MHM bakal libatkan PBNU dalam program internasional. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Majelis Hukama Muslimin (MHM) Pusat, Konselor Mohamed Abdelsalam bersilaturahmi ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023). Turut hadir Anggota Komite Eksekutif MHM Pusat, TGB Dr Muhammad Zainul Majdi dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Pertemuan tersebut berlangsung selama satu jam di lantai 3 ruang ketum PBNU. Yahya mengungkap hasil silaturahmi tersebut. Ke depan pihaknya akan dilibatkan dalam acara internasional tentang keagamaan.

"Hari ini beliau berkunjung ke PBNU untuk mengajak bekerja sama dalam berbagai macam agenda internasional menyangkut dunia Islam dan supaya menyangkut perdamaian global pada umumnya," ucap Yahya.

PBNU tentu menyambut dengan baik kontrak kerja sama ini, agar pihaknya bisa ikut berkontribusi dalam perdamaian dunia. Selain itu, MHM akan mensupport seluruh kegiatan Nahdlatul Ulama.

"Kami menyambut dengan senang hati. Insya Allah nanti akan banyak sekali program-program yang bisa dikerjakan bersama insya Allah," sambungnya.

Dia menceritakan, MHM sebelumnya telah sukses menyelenggarakan konferensi tentang sudut pandang agama dalam memandang perubahan iklim.

"Kemarin mengadakan satu event dialog tentang perubahan iklim dalam pandangan islam, pandangan keagamaan," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176818//kh_yahya_cholil_staquf-6Dxj_large.jpg
PBNU Ajak Santri dan Warga NU Tak Kecil Hati Hadapi Penghinaan Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173902//sejarah-Hx7p_large.jpg
Kejadian Aneh saat Serbuan PKI ke Pesantren Sarang, Pemberontak Komunis Lumpuh Disabet Rotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166554//prabowo_dialog_dengan_16_ormas_islam-5Yh0_large.png
Prabowo Dialog dengan 16 Ormas Islam di Hambalang, Ini Hasilnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166290//yahya-FsOG_large.jpg
Pengemudi Ojol Meninggal Dilindas Rantis, Ketum PBNU: Proses Secara Adil dan Transparan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/337/3165965//pbnu-bGZm_large.jpg
Gus Yahya Minta Maaf Undang Akademisi Zionis Peter Berkowitz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3160015//kapolri-swZN_large.jpg
Hadiri Haul Ponpes Buntet Cirebon, Kapolri: Polisi dan Ulama Saling Melengkapi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement