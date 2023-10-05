Ganjar Minta Saran soal Cawapres ke KH Said Aqil

JAKARTA - Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo, silaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Luhur Al Tsaqofah yang berlokasi di Jalan Moh Kahfi 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/10/2023) malam.

Dalam kesempatan itu, Ganjar meminta saran tentang sosok Cawapres pendampingnya kepada pimpinan ponpes yakni KH Said Aqil Siradj .

"Oh saya tidak hanya meminta (saran) soal Cawapres, soal bernegara, berbangsa (juga), cerita dalam soal Islam Nusantara tadi, karena itu sangat ideologis dan jauh lebih penting dari yang sifatnya pragmatis yah," ujar Ganjar di lokasi, Kamis (5/10/2023).

Menurutnya, dalam pertemuan dengan mantan Ketum PBNU itu, KH Said Aqil menceritakan sejarah Islam di Indonesia dan tokoh-tokohnya serta mengapa harus kekeuh untuk mempertahankan tentang ide Islam Nusantara. Dalam artian, manusia punya kepribadian dalam kebudayaan.

"Kita punya kepribadian dalam kebudayaan itu, jadi tak boleh hilang dan nilai-nilai agamanya. Kemudian ceritakan tadi beginilah harusnya yang ada di Indonesia, itu jauh lebih penting. Kalau soal calonnya bentar lagi sabar," katanya.

BACA JUGA: KH Said Aqil Harap Ganjar Pranowo Teruskan Ide Islam Nusantara

Saat ditanyai soal apakah dia menawarkan agar KH Said Aqil menjadi Cawapres pendampingnya, Ganjar, yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu menyebutkan, Said Aqil merupakan sosok yang kelas makomnya sudah tinggi.