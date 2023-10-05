Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Kebayoran Lama Jaksel Diduga Akibat Bakar Sampah

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |03:33 WIB
Kebakaran di Kebayoran Lama Jaksel Diduga Akibat Bakar Sampah
Kebakaran di Kebayoran Lama, Jaksel. (MPI/Riyan Rizki)
A
A
A

 

JAKARTA - Kebakaran melanda permukiman padat di Jalan Jatayu 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/10/2023). Sejumlah bangunan semipermanen yang digunakan sebagai lapak barang bekas hangus terbakar.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan, Syamsul Huda mengatakan, kebakaran diduga akibat pembakaran sampah yang dilakukan warga.

"Dugaan penyebab kebakaran adalah orang nabun (bakar sampah)," katanya kepada wartawan, Rabu (4/10/2023) malam.

Akibat peristiwa tersebut, kata Syamsul, sebanyak 100 kartu keluarga dengan 200 orang terdampak. Namun, hingga saat ini jumlah kerugian belum diketahui.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, sebanyak 200 orang yang terdampak peristiwa kebakaran tesebut sudah

mengungsi.

"Update informasi sementara, 200 orang mengungsi," kata Isnawa Adji kepada wartawan, Rabu (4/10/2023) malam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177041/kebakaran-gULA_large.jpg
Kebakaran Hebat Melahap Warteg di Tebet Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177022/ledakan-ypxP_large.jpg
6 Rumah Rusak Akibat Ledakan Dahsyat di Cengkareng Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177012/kebakaran-aGNI_large.jpg
Korsleting Listrik, Permukiman Padat di Utan Kayu Jaktim Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176980/kebakaran-WzBJ_large.jpg
Breaking News! Gudang Paket di Cakung Jaktim Terbakar, 14 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176947/kebakaran-lMxo_large.jpg
Kebakaran Lahap Rumah di Palmerah Jakbar, Korban Jiwa Nihil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement