Kebakaran di Kebayoran Lama Jaksel Diduga Akibat Bakar Sampah

JAKARTA - Kebakaran melanda permukiman padat di Jalan Jatayu 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/10/2023). Sejumlah bangunan semipermanen yang digunakan sebagai lapak barang bekas hangus terbakar.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan, Syamsul Huda mengatakan, kebakaran diduga akibat pembakaran sampah yang dilakukan warga.

"Dugaan penyebab kebakaran adalah orang nabun (bakar sampah)," katanya kepada wartawan, Rabu (4/10/2023) malam.

Akibat peristiwa tersebut, kata Syamsul, sebanyak 100 kartu keluarga dengan 200 orang terdampak. Namun, hingga saat ini jumlah kerugian belum diketahui.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, sebanyak 200 orang yang terdampak peristiwa kebakaran tesebut sudah

mengungsi.

"Update informasi sementara, 200 orang mengungsi," kata Isnawa Adji kepada wartawan, Rabu (4/10/2023) malam.